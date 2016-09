’Betrapte inbreker in Hilversum meteen berechten’

archieffoto Onthulling van een bordje whatsapp-buurtpreventie.

HILVERSUM - Het is aan alerte Hilversummers die zojuist op heterdaad een inbreker betrapten in hun buurt niet uit te leggen dat de crimineel in kwestie al eerder is betrapt, maar nog vrij rondloopt in afwachting van de rechtszaak. Daarom pleit de Hilversumse VVD voor toepassing van ’supersnelrecht’ voor op heterdaad betrapte inbrekers. De partij krijgt brede politieke steun.

Door Henk Runhaar h.runhaar@hollandmediacombinatie.nl - 28-9-2016, 16:01 (Update 28-9-2016, 16:01)

Brede politieke steun in Hilversum voor VVD-initiatief

Dat betekent dat burgemeester Pieter Broertjes aan zet is. Hij moet in overleg met het Openbaar Ministerie kijken of supersnelrecht in Hilversum haalbaar is. Supersnelrecht houdt in dat een betrapte inbreker na zijn aanhouding in de cel blijft en al na drie dagen voor de rechtbank verschijnt. Vervolgens kan de crimineel direct zijn straf uitzitten.

De inbreker in kwestie krijgt zo geen kans om opnieuw de fout in te gaan, althans niet op heel korte termijn. VVD-raadslid Ruud Verkuijlen: „Hilversummers hebben zich verenigd in meer dan honderd whatsapp-groepen. De eerste aanhouding op heterdaad in zo’n alerte buurt hebben wij als VVD deze zomer beloond met een taart. Toen bleek dat die inbreker al een dagvaarding op zak had, maar hij liep nog wel vrij rond. Onacceptabel.”

De Hilversumse politiek wil een proef van een jaar met supersnelrecht in de schoolvakanties. Initiatiefnemer Verkuijlen: „Dan is de kwetsbaarheid voor inbraak in woningen groter door verminderde sociale controle.” Door notoire inbrekers juist in vakanties achter slot en grendel te houden, moet het aantal inbraken in Hilversum afnemen, redeneert Verkuijlen. Hij pleit voor een evaluatie na een jaar. Bevalt het, dan wil hij supersnelrecht het hele jaar door toepassen.

Werkdruk bij het OM of de rechtbanken kan volgens de politicus geen argument zijn. „Zoveel inbrekers worden er per jaar niet op heterdaad gepakt. Lukt dat wel, dan is het binnen drie dagen rond hebben van de processtukken goed haalbaar. Heterdaad vergt minder opsporingsonderzoek.’’