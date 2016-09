Gemeente gaat met bouwer Lithos praten over shetlanderij Loosdrecht

foto studio kastermans/alexander marks Ineke de Groot richt zich nu op het fokken van ijslanders.

LOOSDRECHT - De gemeente Wijdemeren gaat praten met bouwbedrijf Lithos om te kijken of er in weilandgebied Ter Sype mogelijkheden zijn voor shetlanderij De Sijphoeve.

Door Ronald Frisart - 28-9-2016, 15:24 (Update 28-9-2016, 15:31)

Dat is de uitkomst van het gesprek dat wethouder Theo Reijn (ruimtelijke ordening) dinsdag had met eigenares van De Sijphoeve Ineke de Groot en haar zoon Dirk-Jan Sijberden. Volgens Sijberden bleek Reijn ook bereid een lijst te laten maken van activiteiten die op De Sijphoeve in Nieuw-Loosdrecht wél zijn toegestaan. Recreatieve ritjes van schoolkinderen op pony’s zijn...