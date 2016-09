Young Talent Award voor Huizer danskoppel

foto dance-point

HUIZEN - Sander Lam en Amber van Schaik uit Huizen hebben de Dance Masters Young Talent Award oorkonde gekregen.

Door Eddie de Paepe - 28-9-2016, 13:43 (Update 28-9-2016, 13:59)

De trofee met oorkonde is een erkenning vanuit de dansbond voor junior danskoppels voor de groei, prestaties, het talent. Toen Meerthe Van der Voort-van der Kleij zes jaar geleden dansschool Dance-Point opende aan de Havenstraat, schreven Sander (21) en Amber (20) zich in voor de eerstejaars cursus stijldansen.

,,Al snel hadden zij elkaar gevonden en inmiddels zijn zij uitgegroeid tot een sterk allround danskoppel”, meldt Van der Voort. ,,Zij dansen Ballroom en Latin. Afgelopen jaar zijn zij in de Ballroom gepromoveerd naar de Masterclass, de hoogste klasse in Nederland.”

Sander en Amber, die inmiddels naast de dansvloer ook een koppel vormen, hebben een zeer intensief programma. Sander studeert Master Econometrie en Amber Communication & Multimedia Design. Daarnaast besteden zij veel tijd aan danslessen, trainingen en wedstrijden.

,,Doel voor dit jaar is meer wedstrijdervaring opdoen in het buitenland.” In oktober tijdens een grote wedstrijd in Polen en begin december op het WK in Parijs.