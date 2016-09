Rinse Veltman (D66 Hilversum) kwam belofte niet na

HILVERSUM - In september 2014 beloofde Rinse Veltman, een paar dagen later beëdigd als gemeenteraadslid voor D66 in Hilversum, dat hij binnen enkele weken zijn schuld aan zakenrelatie Wilf Libgott zou voldoen – zoals de rechter hem in 2004 had opgelegd. Daaraan hield hij zich niet.

Door Ronald Frisart - 28-9-2016, 20:00 (Update 28-9-2016, 20:00)

Dat blijkt uit mails die Veltman en Libgott in september 2014 wisselden en uit bankgegevens van Libgott waarover deze krant beschikt.

,,Geef me je bankgegevens maar en ik zal de komende weken (en nee niet maanden) de...