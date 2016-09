Zeven maanden cel voor binnendringen huis Bakkerstraat

HILVERSUM - De 38-jarige Michel S. die in Hilversum een woning aan de Bakkerstraat is binnengedrongen en de bewoner heeft mishandeld, is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot 7 maanden gevangenisstraf en een voorwaardelijke tbs. De straf was zoals de officier van justitie had geëist.

Door Jurgen Swart - 28-9-2016, 11:43 (Update 28-9-2016, 11:43)

De rechtbank stelde vast dat S. die een strafblad van 41 kantjes heeft, steeds gewelddadiger wordt.

,,Verontrustend en eng’’, zo omschreef de officier van justitie tijdens de zitting twee weken geleden het gedrag van de verdachte. S. vernielde op 25 april een ruit van een woning aan de Bakkerstraat in Hilversum. Hij drong die woning binnen. De bewoner zei tegen S. dat zijn kinderen boven lagen te slapen. De verdachte pakte de bewoner bij zijn nek, sleepte hem naar buiten en sloot de deur. De bewoner, die net zonder enige aanleiding was mishandeld, besefte toen dat verdachte zichzelf had opgesloten in zijn woning terwijl zijn kinderen boven lagen te slapen. Dit moet een ’buitengewoon beangstigende ervaring’ zijn geweest, oordeelt de rechtbank.

Van een poging op dezelfde dag om een woning Bordetstraat in Hilversum binnen te dringen, werd S. vrijgesproken.

De verdachte was een paar dagen eerder vrijgelaten uit een psychiatrische kliniek. Hij zei in de rechtbank dat hij in de war was door alcohol- en drugsgebruik. Volgens de verdachte heeft de hulpverlening hem aan zijn lot overgelaten.