Bouwvakker raakt ernstig bekneld in Blaricum

Foto: Caspar Huurdeman

BLARICUM - Een bouwvakker is woensdagmorgen kort voor half negen bekneld geraakt tussen houten wanden. Dit gebeurde op het bouwproject aan de Prof. Brouwerslaan, nabij de Deltazijde.

Door Jacquline Roest - 28-9-2016, 9:04 (Update 28-9-2016, 9:19)

Ambulance, brandweer en politie werden opgeroepen. Twintig minuten later kon de man uit zijn benarde positie worden bevrijd. De man is overgedragen aan ambulancepersoneel. Het is niet duidelijk of hij gewond is geraakt.