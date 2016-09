Eemnes niet blij met Alliantie

EEMNES - ,,Het is altijd hommeles tussen Eemnes en woningcorporatie de Alliantie.’’ Henk Zunnebeld(VVD) vatte veel gevoelens van onvrede bij een grote meerderheid van gemeenteraad over prestatieafspraken treffend samen.

’Bij ontbreken goede afspraken 2017 doorpakken met eigen woningbedrijf’

Na taaie en langdurige onderhandelingen door maar liefst drie wethouders (Zoetman, Rood en Lankreijer) is er een akkoord voor 2016. ,,Vaak twee stappen vooruit en dan één terug’’, schetste wethouder Sven Lankreijer vooral de ervaring van zijn voorgangers.

Voor 2017 zijn op basis van de woonvisie afspraken nodig over onder andere nieuwbouw, huurklassen, verkoop en het aantal te renoveren woningen. Daarover komt de woningcorporatie (met 53.000 woningen) op 10 oktober praten met de morrende gemeenteraad.

Voor die tijd moet PvdA-wethouder Lankreijer veel informatie aanleveren, want de raad zit met een waslijst aan vragen. Om te beginnen kloppende cijfers van het aantal huurwoningen. Diverse fracties constateerden dat de voorraad die de Alliantie noemt (742 sociale huurhuizen in Eemnes begin 2016) niet strookt met aannames van de raad. ,,Kloppende cijfers voor 2016, de toestand in 2017 en 2018. Een roadmap dus’’, somde D66-raadslid Ed van der Vaart op. ,,Dan kun je elk jaar toetsen. Omdat we vier jaar niet hebben gemeten, kan de Alliantie freewheelen. En dat is net de organisatie die je die ruimte niet moet geven.’’ Ook magere voorstellen over het energieneutraal maken van huurhuizen, een speerpunt voor de gemeente, spelen een rol.

Potje

Een gevoelig punt is het ontbreken van het ’Eemnesser potje’ in de stukken van de Alliantie. Bas Pouw (DorpsBelang) informeerde hiernaar. ,,In 1995 is het woningbezit van Eemmnes verkocht aan de Alliantie met duidelijke afspraken. Een daarvan was dat bij elke woning die werd verkocht, de boekwinst in het Eemnesser potje zou worden gestopt. Het gaat om behoorlijke bedragen.’’ Het antwoord van de wethouder: ,,Ze kunnen zelf niet het contract achterhalen waar dit in heeft gestaan’’, aldus Lankreijer. ,,Wij gaan dat uitzoeken en daar zullen zij dan op moeten reageren. Daar moet via een accountantsverklaring een stempel op komen zodat we met u als raad bepalen wat daar mee wordt gedaan.’’

Bij Pouw werkte dit als de laatste druppel in een volle emmer. ,,Gaan ze dat potje ontkennen? Dan word ik helemaal pislink.’’ Een onderzoek naar de mogelijkheden van een eigen woningbedrijf beginnen, waar Eemnes al langer mee schermt en aangestipt in het coalitieakkoord, is nu ook bij oppositielid Pouw bespreekbaar. Willem van den Berg (FVDB): ,,Als het niet lukt voor de gemeente Eemnes goede afspraken te maken, dan moeten we doorpakken met dat woningbedrijf. Dan geven we in de Zuidpolder die sociale huurwoningen niet meer aan de Alliantie.’’ Frans Hagens (CDA): ,,Het wordt tijd uit te spreken dat de maat vol is.’’