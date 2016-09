Rapport Emmastraat brengt subsidie provincie niet in gevaar

Foto archief Studio Kastermans De Emmastraat in Hilversum.

HILVERSUM - De subsidie van zeven ton voor verkeersveiligheid op de Emmastraat komt niet in gevaar door een kritisch rapport van onderzoeksbureau Arcadis.

Door Valentijn Bartels - 27-9-2016, 21:00 (Update 27-9-2016, 21:00)

Dat melden burgemeester en wethouders van Hilversum op vragen van GroenLinks over een onderzoek naar de verkeersveiligheid op de Emmastraat in het geval van tweerichtingsverkeer. Arcadis noemt het huidige ontwerp van dat omstreden plan ’nadelig voor de verkeersveiligheid van met name fietsers’.

Toch maakt dat voor de subsidie van Noord-Holland niks uit. ’De subsidieverstrekker wordt niet op de hoogte gesteld...