Woede over plannen trampolinepark in Clemenskerk

Foto archief Studio Kastermans De Clemenskerk.

HILVERSUM - De Stichting Vrienden van de Clemenskerk vreest dat hun geliefde kerkgebouw in Hilversum spoedig een indoor trampolinepark wordt.

Door Valentijn Bartels - 27-9-2016, 20:30 (Update 27-9-2016, 21:33)

,,Wij zijn ontevreden over de ad-hoc manier waarop plannen voor de kerk worden gepresenteerd. Als wij nu niet ingrijpen vrezen we dat de gemeenteraad akkoord gaat met het plan om een trampolinepark te vestigen in de kerk’’, zegt voorzitter Door Jelsma van de stichting. Een paar weken geleden presenteerde Bussumse Saskia de Wit van Flight Deck 53 dat plan om jongeren een...