Huizer boa vrijgesproken van mishandeling

HUIZEN - Een van de drie boa’s van de gemeente Huizen is onlangs door de politierechter vrijgesproken van mishandeling.

Door Eddie de Paepe - 27-9-2016, 17:21 (Update 27-9-2016, 17:21)

Een Huizer had aangifte gedaan omdat hij op 3 maart van dit jaar door de 44-jarige Almeerder in het gezicht zou zijn geslagen. Dit na een uit de hand gelopen woordenwisseling over het niet opruimen van hondenpoep door de vriendin van de Huizer. Het incident zorgde voor veel ophef op sociale media en vragen in de gemeenteraad.