Prijzen op Dag van de Duurzaamheid

HILVERSUM - Op de Dag van de Duurzaamheid, 10 oktober, worden twee duurzaamheidsprijzen uitgereikt, een publiekprijs en een juryprijs.

Het gaat om de Good2Connect Impact Awards, die beide een waarde vertegenwoordigen van 1500 euro en die mede mogelijk worden gemaakt door de gemeente Hilversum.

De Dag van de Duurzaamheid bestaat op 10 oktober in Hilversum uit het grootste duurzaam ontbijt van ’t Gooi, een overzicht van verduurzaming in Hilversum, interviews en een plein met presentatie van duurzame producten. De opening wordt verricht door wethouder Duurzaamheid Nicolien van Vroonhoven. Er is onder andere een presentatie over verduurzaming van het Mediapark. En dit alles vindt plaats bij Good2Connect in de Arendstraat.

Na het ontbijt presenteren de genomineerden voor de prijs zich, gevolgd door de bekendmaking van de winnaars. De ochtend wordt afgesloten met enkele workshops.

De Dag van de Duurzaamheid wordt in Hilversum georganiseerd door 123Duurzaam, Exalius, Good2Connect, Hanegraaf, Hilverzon en La Place. Kosten 15 euro p.p. Aanmelden via https://dvdd16hilversum.eventbrite.nl