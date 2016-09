Bussum op IJs zoekt nog naar alternatieven

BUSSUM - Niet wanhopig, maar eerder laconiek. Dat is hoe bestuursvoorzitter Nellejet van Tilburg van Bussum op IJs haar gemoedstoestand omschrijft nu duidelijk is dat het winterse evenement niet doorgaat op de Veldweg. De gemeente Gooise Meren verleent geen vergunning, omdat er geen draagvlak is onder de centrumondernemers.

De laconieke houding van Van Tilburg komt voor een deel ook voort uit onmacht. ,,Wat kunnen we hier verder mee. Het enige dat we moeten constateren is dat het allemaal niet goed is gelopen....