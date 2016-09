Sloop KPN-gebouw Hilversum in volle gang

HILVERSUM - Met uiterste precisie hapt de grijper van de hijskraan een stuk muur weg. Gecontroleerd laat de kraanmachinist de bakstenen een tiental meters naar beneden vallen.

Door Susanne van Velzen - 27-9-2016, 16:16 (Update 27-9-2016, 16:49)

Zijn collega houdt met een tuinslang de boel nat. Om te voorkomen dat het gruis op de naastgelegen villa’s in aanbouw neerdaalt. Op de Lorentzweg in Hilversum is de sloop van het oude KPN-gebouw in volle gang. Nog vier weken hebben de slopers nodig om het pand waar de oude telefooncentrale van Hilversum in huisde met de grond gelijk te maken.

Het pand tegenover supermarkt Lidl staat op het terrein van nieuwbouwwijk Villa Industria. Als het gebouw straks plat is kan gestart worden met de bouw van de laatste zes villa’s van het plan.

De sloop is een zegen voor de nieuwe bewoners van de wijk. Zij kijken al enige tijd tegen het leegstaande gevaarte aan. Precies naast de oude pand is de nieuwe telefooncentrale gebouwd. Niet groter dan een forse schuur.

Lidl

,,Eindelijk weg hè”, zucht buurtbewoonster Van Essen. Ze loopt haar dagelijkse rondje met hond Rakker. ,,Ik woon verderop op de Kleine Drift. Ik had geen last hoor van het gebouw maar het zag er niet meer uit natuurlijk. Ik heb de hele wijk gebouwd zien worden. Het is prachtig geworden. Schitterende huizen zijn het. Dat je met je neus op Lidl woont aan deze kant van de wijk is volgens mij geen probleem. Daar heb je geen last van.”

Vlak naast haar stopt een bestelbusje. Telecom staat in grote letters op de zijkant. De chauffeur draait zijn raam omlaag.

,,We zoeken het KPN-gebouw. Zou hier ergens moeten zijn.” De Hilversumse lacht. ,,Nou dat is dit gebouw maar dat wordt nu gesloopt. U bent te laat.” Dat de telefooncentrale inmiddels draait vanuit het nieuwe kleine gebouwtje er pal naast is haar volledig ontgaan. ,,Sorry dat wist ik niet.”

Vuilnis

Ze is blij met de nieuwe wijk. Maar heeft ook zorgen. Vooral over het afval van de bewoners. ,,Het zijn wel viezeriken. Ze gooien hun vuilnis zo naast de ondergrondse containers. Het is vaak een grote bende. De zakken worden opengescheurd door katten en vogels. Ik ga er foto’s van maken en naar de gemeente sturen. Daar moet een oplossing voor komen. Het is gewoon geen gezicht die troep in zo’n nieuwe wijk.”