Geen ijs, wel kermis op de Veldweg in Bussum

BUSSUM - Het is bonje tussen de gemeente Gooise Meren en de ondernemers in het centrum van Bussum. In weerwil van de wens van de ondernemers komt de jaarlijkse kermis dit jaar vanaf 5 oktober op het parkeerterrein aan de Veldweg te staan. Bussum op IJs - dat ook naarstig op zoek is naar een nieuwe plek - moet verder kijken.

Door Alexander Poort - 27-9-2016, 15:56 (Update 27-9-2016, 15:56)

