Diefstalverdachte ’geestelijk ziek’

HUIZEN - Trillend zit de 43-jarige Huizense Desire U. voor de politierechter in Lelystad. Om de kou te verdrijven heeft hij de toga van zijn advocaat Van der Heijden om zich heen geslagen.

Door Estella Heesen - 27-9-2016, 15:26 (Update 27-9-2016, 15:26)

U. staat terecht voor in totaal elf feiten gepleegd tussen eind mei en begin september.

Fietsdiefstal, diefstal koffer, belediging agenten, bedreigingen tegen bewoners en een mishandeling in Huizen. En nog enkele diefstallen in Hilversum en Bussum. Steeds is de man na te zijn opgepakt weer naar huis gestuurd. De man...