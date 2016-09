Raadsvragen over ’boerderij De Jong’

foto holland media combinatie Boerderij De Jong, november 2015.

LAREN - Liberaal Laren heeft raadsvragen gesteld over ontwikkelingen bij ’boerderij De Jong’(Smeekweg 102a) die mogelijk in strijd zijn met afspraken die in 2008 tussen de gemeente en omwonenden zijn gemaakt.

Door Edward de Vries Lentsch - 28-9-2016, 7:44 (Update 28-9-2016, 7:44)

Buurtbewoners zijn ongerust over het voornemen tot het plaatsen van een schutting om de woning en wat er verder gaat gebeuren’, meldt Liberaal Laren. ’In 2006 werd de voormalige boerderij (door de gemeente, red.) gekocht ter restauratie van cultureel erfgoed en bestemd voor maatschappelijke doeleinden. Bij ontwikkeling van het terrein was eenheid van erf en boerderij het uitgangspunt. Hierover is veelvuldig overleg met omwonenden geweest, hetgeen heeft geresulteerd in een officieel vastgelegde overeenkomst (18 juni 2008) tussen de gemeente Laren en omwonenden.’ Daarin werd onder andere afgesproken dat er sprake is van een open doorkijk(geen schuttingen), een open voorgebied en een open hooiberg. ’Conform de beschreven monumentale waarden in het monumentenrapport van juli 2006.’

Het pand was lang in gebruik bij Sherpa. Inmiddels is het verkocht als woonhuis. Liberaal Laren wil onder meer weten of er bij de verkoop wel rekening is gehouden met eerdere afspraken. De vragen komen woensdagavond in de raad aan de orde.