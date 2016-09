Gemeenteraad Eemnes ontevreden over vergaderen

EEMNES - Na een jaar experimenteren past de Eemnesser gemeenteraad haar manier van vergaderen weer aan.

Door Edward de Vries Lentsch - 27-9-2016, 17:16 (Update 27-9-2016, 17:16)

Vooral de gecombineerde, vele uren durende vergaderavonden met een raadsessie gevolgd door een raadsvergadering is de raad, en waarschijnlijk ook de bezoekers, slecht bevallen. Het is regelmatig gebeurd dat de raadsvergadering op maandagavond pas om 22.30 uur begon, drie uur na de start van de raadsessie. Dit kwam het debat in de raad niet ten goede, vindt de gemeenteraad zelf. ’Na drie uur vergaderen begint bij velen het licht te doven’, aldus Eddy van IJken(DorpsBelang) in het evaluatieverslag.

Eemnes begon in 2015 met een ronde(in feite commissievergadering), een raadsessie(meningvormend) gevolgd door een raadsvergadering(besluitvormend). Tijdens de ronde verzamelden raadsleden voorzichtig informatie over onderwerpen via insprekers, uitgenodigde belanghebbenden en wethouders/burgemeester. Probleem daarbij is dat de publieke tribune vaak geen standpunt van de raadsfracties te horen kreeg en dus niet veel wijzer naar huis ging. Er was bij grote onderwerpen wel veel belangstelling voor het bijwonen van de ronde.

Besloten is vanaf 2017 niet meer om de week een raadsvergadering te houden, maar eens in de vier weken. De overige maandagavonden zijn voor ronde en sessie. Tijdens de ronde mogen de raadsleden straks voor- en nadelen formuleren, plus ’schoten voor de boeg’ geven. De vergaderingen beginnen allemaal om 20.00 uur en per onderwerp wordt een spreektijd bepaald.