Kunstplanning voor wijk Zuidpolder Eemnes

EEMNES - Op initiatief van D66 Eemnes gaat in een vroeg stadium nagedacht worden over toekomstige kunst in de nieuwbouwwijk Zuidpolder.

,,Het gaat er om dat je met elkaar, ook met bewoners, bekijkt hoe je iets moois kunt neerzetten in de Zuidpolder’’, aldus D66-raadslid Inga Jensen. ,,Het gaat om initiatieven over de inrichting van de wijk die jij en ik niet bedenken, maar kunstenaars wel.’’ Er werd wat ongemakkelijk gedaan over de inschatting van het budget, 90.000-110.000 euro. Die is gebaseerd op 1 procent van de ’geheime’ grondexploitatie. Het plan om een ’expertisebedrijf’ voor de kunst in de Zuidpolder aan te trekken, viel niet in goede aarde. DorpsBelang en Fractie van den Berg gingen alleen akkoord op voorwaarde dat er geen ’dure adviesbureaus’ bij de kunstontwikkeling voor de nieuwbouwwijk Zuidpolder worden ingezet. D66 beloofde dat.

Burgemeester Roland van Benthem gaf nog mee na te denken over het thema voor deze kunst. ,,Is dat water? Koeien? Lucht? Ruimte? Dat moet je zien te vertalen in het stedenbouwkundig ontwerp. En stel dat het budget 1 procent is, daarvan kan je niet de hele Zuidpolder vol met beelden zetten. Ik zie het als een aanjager bij het nadenken over de plaatsing van kunst, de resterende bouwtijd (negen jaar).’’

De kunstcommissie Eemnes bood maandagavond aan mee te willen denken en adviseren richting projectbureau, de ontwikkelaars en de gemeente. Wethouder Jan den Dunnen is van plan met de kunstcommissie en de stedenbouwkundige voor de wijk ,,te sparren’’ over de mogelijkheden.