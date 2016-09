Over de Tong: Indonesisch restaurant Solo in Kortenhoef

KORTENHOEF - Het is jammer te constateren dat Indonesisch restaurant Solo in Kortenhoef niet is verbeterd, sinds wij er vijf jaar geleden voor het laatst een bezoek brachten. Ook de hier en daar shabby inrichting (slijtageplekken in de vloerbedekking bij de toiletten) doet de zaak helaas weinig goeds.

Door Jan van Stipriaan Luïscius - 30-9-2016, 11:28 (Update 30-9-2016, 11:28)

Op het eten zijn ook wel wat op- en aanmerkingen te maken. Op de bediening – twee dames - hebben we overigens geen kritiek.

Op de ontvangst ook niet?

Neen. Zodra we een stap binnenzetten, worden...