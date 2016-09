Politiek café in Laren over evenementen, wateroverlast en bestuurskracht

LAREN - In de theaterzaal van het Brinkhuis in Laren behandelt Politiek Café 't Gooi donderdagavond 6 oktober actuele onderwerpen.

Door onze verslaggever - 27-9-2016, 9:27 (Update 27-9-2016, 9:43)

’Hete hangijzers als terugdringing van de grootschaligheid van het evenement Lekker Laren, het verplicht afkoppelen van de regenpijpen door Laarders én een pittige discussie naar aanleiding van de resultaten van de bestuurskrachtmeting in opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de belangrijkste onderwerpen.’

Wateroverlast

Aan tafel zitten de wethouders Tijmen Smit en Ton Stam om respectievelijk vragen te beantwoorden over Lekker Laren en het tegengaan van de wateroverlast in het dorp bij zware regenval. Verder leidt presentator Erik de Zwart een ongetwijfeld felle discussie over de adviezen van Deloitte die onlangs zijn gegeven bij de presentatie van de Bestuurskrachtmeting in de Witte Bergen aan de gemeenteraadsleden van de Gooi en Vechtstreek. Komen er in 2023 drie gemeenten als inleiding op een Gooistad met 250.000 inwoners? En hoe ziet straks de BEL eruit, het ambtelijk samenwerkingsverband van Blaricum Eemnes en Laren . Vooruitlopend op 2023 blijft die samenwerking of is het beter om maar te gaan fuseren. Hoe denken de lokale politici hierover? Met Wilma de Boer (PvdA Eemnes), Nico Wegter (D66 Laren), Timo Smit (voorzitter van Larens Behoud) en Rob Bruintjes (Democratisch Alternatief Blaricum).

Politiek Café ‘t Gooi bestaat inmiddels al meer dan tien jaar. De discussies vinden donderdagavond vanaf acht uur plaats in het Brinkhuis. De toegang is gratis.