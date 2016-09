’Cirkel rond’ bij laatste herdenking Michael Poyé

foto studio kastermans Gisteravond vond bij het station in Hilversum de laatste herdenking plaats van de vermoorde Michael Poyé. foto studio kastermans

HILVERSUM - Natuurlijk komen Mireille en Carol ook de komende jaren nog zo vaak als kan naar de plek waar hun broer Michael Poyé precies dertig jaar geleden is vermoord. Maar maandagavond was voor het laatst de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid bij het Monument voor Verdraagzaamheid station Hilversum. „De cirkel is rond”, vertelt Mireille.

Door Stefan van Hees - 26-9-2016, 21:41 (Update 26-9-2016, 22:03)

Poyé, destijds zeventien jaar, zegt de jaarlijkse herdenking met alle belangstellenden erbij altijd fijn te hebben gevonden. „Maar ik heb het verhaal nu wel heel vaak verteld. Ook voor mijn moeder wordt al dat geregel steeds zwaarder. Het is gewoon goed zo.”

Tijdens de laatste herdenking werd er een speciale stoeptegel met daarop een lieveheersbeestje onthuld. Niet de bekende uit de fabriek, maar een speciaal voor Poyé gemaakte mozaïektegel. ,,We hadden hem graag voor de nis in het GAK-gebouw, waar Michael stierf, gehad. Maar dat lukte niet”, vertelt Mireille. Het GAK-gebouw gaat mogelijk ook tegen de vlakte. Bovendien ligt hij nu meer in het zicht.

Eén van de aanwezigen gisteravond bij de herdenking was Remco Korporaal van de ska-band Mr Review. Deze band gaf dertig jaar geleden het concert in de Tagrijn (tegenwoordig De Vorstin) dat Michael (en later bleek ook de daders) had bezocht voordat hij werd vermoord.

Op het Stationsplein ging hij nog een patatje halen. Daar kreeg hij ruzie en werd neergestoken. ,,Hij had op slag dood moeten zijn, maar doordat er waarschijnlijk zo veel adrenaline in hem zat, was hij nog weggevlucht”, vertelt Mireille. ,,Vervolgens viel hij op de grond. Dat kon je de volgende dag zien aan het bloedspoor dat Michael achterliet. Mensen hadden hem wel gezien, maar dachten door het gezwalk dat hij dronken was.”

’Omdat hij er anders uitzag’, was de verklaring van de skinheads (die ook dat concert bezochten en dezelfde nacht nog werden aangehouden) tijdens de rechtszitting. ,,De dader kreeg tweeënhalf jaar, wij levenslang”, vertelt Mireille nu. ,,Ik word er nog steeds boos over als ik zie dat iemand een veel zwaardere straf krijgt voor een veel lichter vergrijp.”

De term ’zinloos geweld’ zag na de moord op Poyé officieel het levenslicht, maar eigenlijk had de 15-jarige Antilliaan Kerwin Duinmeijer op 20 augustus 1983 deze trieste ’primeur’. ,,De dader van die moord en de jongen die Michael vermoordden, kenden elkaar. Daarom weet ik dat het een fascistische moord was”, vertelt Mireille. ,,Mijn ouders schreven toen de tekst ’Als ouders willen wij de wereld vragen elkaar beter te verdragen’. Maar zinloos geweld lijkt inmiddels een gewoonte. Het is alleen maar erger geworden.”