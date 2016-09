’Op 1 oktober stop ik echt met roken’

Foto ANP De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan, dj Gijs Staverman en presentatrice Wendy van Dijk doen de aftrap van Stoptober, 28 dagen stoppen met roken.

HILVERSUM - Nog een paar dagen en dan drukken we met z’n allen die laatste peuk uit. Voor het derde achtereenvolgende jaar staat oktober in het teken van Stoptober: 28 dagen niet roken. In Hilversum staat de Stoptober-camper morgenochtend in de Kerkstraat. Het campagneteam gaat ’op een positieve manier’ rokers motiveren op 1 oktober een einde te maken aan hun vieze en ongezonde gewoonte.

We gaan de straat op om rokers te motiveren te stoppen”, zegt Brigit Hamburg van GGD Gooi en...