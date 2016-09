Agenten bij elke uitrit op ’racegedeelte’ Nieuw-Loosdrechtsedijk

archieffoto Verdachte Van W. uit Loosdrecht kon op eigen kracht uit het wrak van zijn Porsche klauteren.

LOOSDRECHT - Het naspelen van de ’dijkrace’ die de negentienjarige Fleur Balkestein uit Hilversum uiteindelijk het leven kostte, is vanzelfsprekend een heftig moment voor de nabestaanden.

Door Henk Runhaar - 26-9-2016, 18:52 (Update 26-9-2016, 19:00)

,,Het zorgt voor extra spanning. We weten waar het voor is: het tot in detail onderzoeken van wat er is gebeurd. We mogen erbij zijn, maar eerlijk gezegd weet ik nog niet wat we doen’’, zegt Fleurs moeder Marielle ten Rouwelaar. Voor de nabestaanden is het een troost dat het onderzoek zo grondig wordt gedaan, zegt...