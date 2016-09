Filmpje tegen tweebaans Emmastraat

HILVERSUM - Ondernemers in de Emmastraat doen een nieuwe poging een stokje te steken voor tweerichtingsverkeer in de Hilversumse centrumstraat.

Door Valentijn Bartels - 26-9-2016, 16:51 (Update 26-9-2016, 16:51)

In een samengestelde film op YouTube toont de ondernemersvereniging ’de drukte tijdens een willekeurige ochtend’. ,,Eigenlijk willen wij vooral laten zien dat tweerichtingsverkeer echt onveilig is. Deze film is vooral bedoeld voor de politiek’’, meldt voorzitter Caroline Grabijn van de ondernemersvereniging Emmastraat. ,,Wil de wethouder echt beweren dat een smaller fietspad en tweerichtingsverkeer de Emmastraat veiliger maakt?’’

Volgens Grabijn is het de hoogste...