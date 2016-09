Treinen rond Weesp stil wegens onderzoek

WEESP - Het treinverkeer van en naar Weesp is donderdagochtend stilgelegd. De politie doet onderzoek in verband met een verdachte situatie in een trein op station Weesp.

Door ANP - 22-9-2016, 6:26 (Update 22-9-2016, 6:51)

Volgens de ANWB is er een onbeheerde tas aangetroffen.

Het treinverkeer rond Weesp was eerst stilgelegd. Er rijden nu wel treinen maar wel minder. Reizigers moeten rekening met een extra reistijd van 15 tot 30 minuten. Het is nog niet bekend hoe lang dit duurt.

