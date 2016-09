VVD Blaricum fel tegen aanpak BVV-deal

BLARICUM - VVD Blaricum heeft tijdens de raad fel uitgehaald naar de aanpak van de gemeente bij de deal over de nieuwe kunstgrasvelden voor de voetbalclub. Een door de liberalen ingediende motie van treurnis werd met 4-9 verworpen door de gemeenteraad. De BVV-deal zelf werd met 9-4 goedgekeurd.

Door Edward de Vries Lentsch - 21-9-2016, 18:21 (Update 21-9-2016, 18:21)

VVD-fractievoorzitter Rosmarijn Boender: ,,Wethouder Boersen heeft in haar politieke blaadje alvast gesteld dat de VVD en andere fracties die tegen de eerdere motie over de deal (6 ton voor kunstgrasvelden/kleedkamers in ruil 15 jaar zelf onderhoud, red.) stemden, niet van BVV houden. Hoe durft u dat te stellen? Dat is totaal niet aan de orde, wij gaan helemaal niet over het handelen van de club, wel over het gemeentebestuur.’’

,,De raadsleden nemen een besluit over de gemeentelijke bijdrage van 600.000 euro. Het grootste deel van dat bedrag is door een lid van de club zelf besteed aan de kunstgrasvelden die ook al zijn gerealiseerd. We zitten hier dus voor Piet Snot. Het college heeft kennelijk in juni al een zodanig goede garantie gegeven, dat het BVV-bestuur het heeft aangedurfd een garantie- en borgstelling met het welwillende clublid te ondertekenen om dit allemaal zo snel mogelijk te realiseren. Ach, het loopt wel los met die gemeente. Zelfs de velden zijn gegund zonder meervoudige aanbesteding, aan een kunstgrasveld-leverancier.’’

,,Zolang de gemeente eigenaar van de velden blijft, kan de club een moreel appel doen om te zorgen dat ze niet failliet gaat. Wij worden afgescheept met een memo dat niets zegt over het 6 ton overmaken aan een club die niet meervoudig aanbesteed, wat de gemeente volgens eigen regels wel zou moeten doen’’, aldus Boender. ,,We zijn zeer teleurgesteld dat zo’n grote uitgave op zo’n ontransparante wijze aan de raad is gepresenteerd. We zijn ook zeer benieuwd hoe de accountant beoordeelt dat de gemeente zes ton stort naar de club, die dat weer stort naar een lid die het geld heeft voorgeschoten aan de leverancier. De velden zijn gerealiseerd, waardoor de club met de rug tegen de muur staat als het college nu geen ja zou krijgen van de raad. Wij hebben als raad het mes op de keel gekregen.’’ Ook het ontbreken van inzage in onderliggende stukken, is een pijnpunt.

De coalitiepartijen HvB en DBP vonden de VVD-motie ’jammer’. Volgens De Blaricumse Partij zou gemeentelijke aanbesteding veel duurder geweest, is openbare aanbesteding niet nodig en is het kunstgras door de leverancier voordelig aangelegd als een visitekaartje voor dit soort kunstgras. Het is allemaal win-win.

De VVD-motie werd alleen gesteund door Democratisch Alternatief Blaricum. De deal zelf is door een raadsmeerderheid goedgekeurd. Ondanks een ’winstwaarschuwing’ van Carin Francken(D66): ,,We hebben onderzoek gedaan. Kunstgras gaat gemiddeld tien jaar mee, vijftien jaar is geen realistische afspraak. Dat gaat gewoon niet lukken, zelfs bij uitstekend onderhoud door BVV.’’ Volgens wethouder Boersen zijn bij deze matten nieuwe technieken gebruikt waardoor er sprake is van een langere levensduur.