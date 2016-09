Smartengeld voor ex-vriendin na grove mishandeling in Naarden

NAARDEN - De 28-jarige Mike S. die vorig jaar juli zijn ex-vriendin voor het appartement aan de Graaf Lodewijklaan in Naarden op grove wijze in elkaar sloeg, heeft daarvoor een celstraf van een jaar gekregen waarvan zeven maanden voorwaardelijk. De rechtbank veroordeeld S. wegens poging doodslag. Hij moet zijn ex-vriendin 1500 euro smartengeld betalen.

Door Estella Heesen - 21-9-2016, 18:25 (Update 21-9-2016, 18:25)

S. heeft zijn celstraf inmiddels uitgezeten. Wel moet hij nog een taakstraf van 120 uur uitvoeren en zich houden aan een aantal voorwaarden zoals een behandeling bij een psycholoog en zich houden aan de voorwaarden die de reclassering stelt. Tbs zoals de officier van justitie eiste, vindt de rechtbank niet aan de orde. ’Er bestaat een andere, minder verstrekkende mogelijkheid om verdachte te behandelen’, staat in het vonnis. De reclassering, waar S. inmiddels vanaf zijn vrijlating in januari contact mee heeft, verklaarde op de zitting dat S. vanaf dag één goed meewerkt en dat er inmiddels al goed resultaat is behaald. De instantie adviseerde de gevolgde lijn door te zetten.

De rechtbank volgt dit advies op en legt om die reden een proeftijd van drie jaar op. S. lijdt aan ADHD en is verslaafd aan alcohol en drugs. Verder heeft hij een borderline persoonlijkheidsstoornis. Om die reden acht de rechtbank S. verminderd toerekeningsvatbaar omdat deze psychische aandoeningen invloed kan hebben gehad tijdens de vechtpartij.

Mike S. had ruzie met zijn ex toen hij haar besloot op te zoeken in haar woning die zesde juli. Hij wilde met haar praten. Toen ze niet opendeed, klom hij via de balustrade naar haar appartement. Hij trof haar voor de lift. Een 89-jarige buurvrouw zag hoe S. zijn vriendin in het gezicht sloeg en in het gezicht trapte. ,,Dat was heel hard. Hij was door het dolle heen.’’ Uiteindelijk pakte de getuige de arm van de S. en vroeg hem of dit nou nodig was. Daarop vluchtte S.