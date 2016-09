Niet zwemmen bij Bergse Akker in Nederhorst

ANP

NEDERHORST DEN BERG - Bij zwemstrand De Bergse Akker aan de Dammersweg in Nederhorst den Berg is teveel blauwalg in het water aangetroffen. Daarom geldt er een negatief zwemadvies.

Door Ronald Frisart - 21-9-2016, 14:08 (Update 21-9-2016, 14:40)

Dat is woensdagmiddag afgekondigd door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Zwemmen bij De Bergse Akker wordt dringend afgeraden omdat het momenteel slecht is voor de gezondheid. Gifstoffen die blauwalg uitscheidt kunnen leiden tot onder meer hoofdpijn, diarree en koorts.

Vorige week werd al een negatief zwemadvies ingesteld voor het strand achter sporthal De Blijk in Nederhorst. Dat geldt nog steeds, aldus een woordvoerder van de regionale uitvoeringsdienst.