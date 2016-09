Zes weken cel voor klunzig vals briefje van 50 euro

BUSSUM - De 35-jarige Fabian L. uit Polen die in Bussum met een vals briefje van 50 euro probeerde te betalen, is door de politierechter in Utrecht bij verstek veroordeeld tot 6 weken gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk,

Door Jurgen Swart - 21-9-2016, 18:55 (Update 21-9-2016, 18:55)

L. kocht op 16 juni een hoesje voor een mobiele telefoon bij een marktkoopman in Bussum. Het verkreukelde briefje waarmee hij wilde betalen, was zo overduidelijk vals dat de koopman het achter wilde houden. L. griste het snel uit de handen van de koopman. De marktkoopman schakelde wel de politie in.

Even later werd L. aangehouden op verdenking van zakkenrollerij. Hij had ook hetzelfde valse briefje in zijn portemonnee. Hij vertelde aan de politie dat hij dit briefje zelf had gekregen toen hij drugs kocht bij een dealer. Hij wist niet dat het biljet dat hij kreeg, vals was.

De verdachte is spoorloos. De officier nam het L. kwalijk dat hij niet naar de zitting was gekomen om verantwoording af te leggen. Hij is pas anderhalve maand in Nederland. Hij heeft zelfs nog een openstaande zaak bij de rechtbank in Amsterdam, vertelde de officier. Het briefjes was zo overduidelijk vals dat ook L. dit moet hebben geweten, stelde de officier. Ze vond dat zij doordat L. niet op de zitting was, zij niet anders kon dan de maximale straf eisen. ,,Een werkstraf is onmogelijk want wij weten niet waar hij woont.’’ Zij eiste 2 maanden cel. De rechter was iets milder omdat zij niets wist over de persoonlijke omstandigheden van deze verdachte. Bovendien was het onduidelijk wie verantwoordelijk was voor de productie van dit valse bankbiljet.