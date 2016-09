Psychotische Bussumer: ’Ik moet in mijn auto slapen’

archieffoto Studio Kastermans Psychiatrische instelling Rembrandthof in Hilversum.

HILVERSUM - ,,Ik moet maar in mijn auto gaan slapen, kreeg ik van een verpleger te horen.’’ Dat zegt een 43-jarige Bussumer, die woensdag na drie maanden ggz-instelling Rembrandthof in Hilversum moest verlaten. De man stelt dat hij nergens terecht kan. ,,Ze kicken me de straat op, maar dat moet ik vooral niet zo zien. De kans is groot dat ik hierdoor weer in een psychose beland.’’

Door Henk Runhaar - 21-9-2016, 13:49 (Update 21-9-2016, 14:42)

Eind juni waren er zes agenten nodig om de man onder controle te krijgen. Hij...