Tekeningen Fiep Westendorp in Brinkhuis

LAREN - In het Larense Brinkhuis zijn vanaf maandag 26 september tekeningen van illustratrice Fiep Westendorp te zien.

Door Van onze verslaggever - 21-9-2016, 11:34 (Update 21-9-2016, 11:34)

Op 17 december 2016 is het 100 jaar geleden dat Fiep Westendorp werd geboren. Zij is vooral bekend door de tekeningen van Jip en Janneke. Later illustreerde Westendorp onder meer Pluk van de Petteflet, Otje en Floddertje. Het werk van de illustratrice is nog altijd springlevend. Haar tekeningen hebben al vele generaties een bijzondere plek in de harten van jong en oud. ’Dat verdient een groots en bijzonder feest’, aldus de bibliotheek. Daarom wordt haar verjaardag maar liefst zes maanden gevierd. Sinds juni gaat er een reizende tentoonstelling door het land langs verschillende bibliotheken. Op 11 panelen zijn de hoogtepunten uit haar oeuvre van te bewonderen en is er te lezen over haar leven.

In de Larense bibliotheek is deze tentoonstelling te bezichtigen tot en met 13 oktober 2016. Tijdens de bemande openingsuren(14.00-17.00uur) kunnen kinderen een ’Fiep’ speurtocht volgen in en om de bibliotheek en als zij het juiste antwoord hebben gevonden mogen zij grabbelen in de grabbelton.