Met Frits Sissing wandelen voor Wereldouders

Foto ANP Frits Sissing.

HILVERSUM - De Hilversumse Stichting Wereldouders die hulp biedt aan verwaarloosde en verweesde kinderen in Latijns-Amerika bestaat 25 jaar.

Door Annemarie de Jong - 21-9-2016, 9:08 (Update 21-9-2016, 9:08)

Het jubileum wordt zondag gevierd met een wandeling over de ’s-Gravelandse buitenplaatsen.

Tv-presentator Frits Sissing van ’Tussen kunst en kitsch’ en ’Maestro’ geeft als ambassadeur van Wereldouders het startsein. De tocht doorkruist acht buitenplaatsen met landgoederen uit de Gouden Eeuw. De routes - uitgestippeld door Natuurmonumenten - zijn vijf, tien of zeventien kilometer lang. Kinderen kunnen op stap met een natuurgids.

Start is om 11.15 uur bij Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek aan het Noordereinde 54 in ’ s-Graveland. Daarvoor geven om 10.45 uur directeur Pauline Lemberger en Frits Sissing een presentatie over een kwart eeuw Wereldouders in café-restaurant Brambergen bij het bezoekerscentrum.

De Hilversumse stichting is in 1991 opgericht en steunt thuisloze kinderen in negen landen: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru en de Dominicaanse Republiek.

Kinderen worden opgenomen in familiehuizen waar ze liefde, aandacht, verzorging, scholing en een vakopleiding krijgen. WereldOuders steunt ook medische, agrarische en educatieve projecten voor de lokale gemeenschap. Jaarlijks profiteren meer dan 9000 mensen - onder wie ruim 4000 kinderen - van de gezondheidsprogramma’s. Die bestaan uit onder andere kosteloze gespecialiseerde behandelingen en de zorg voor 200 gehandicapte kinderen en 500 chronisch zieke kinderen.

Deelname aan het wandelevenement kost €7,50 en voor jeugd tot en met twaalf jaar €5,00. De opbrengst gaat naar kinderen in Latijns-Amerika. Er zijn ook duurdere tickets waarbij je voedsel, educatie of medische zorg sponsort. Aanmelden kan nog online via http://bitly.nl of via email monique@wereldouders.nl.

Meer informatie: www.wereldouders.nl