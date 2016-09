Politie deelt in Blaricum 26 bekeuringen uit voor sluipverkeer

Foto: Politie

BLARICUM - Op de Stichtseweg langs de A27 in Blaricum heeft woensdagochtend een controle plaatsgevonden in verband met sluipverkeer. In twee uur werden er 26 bekeuringen uitgedeeld.

Door Jan Balk - 21-9-2016, 8:47 (Update 21-9-2016, 10:16)

Het ging om het sluipverkeer vanuit de richting Almere. De bekeuringen bedroegen 90 euro per stuk. De politie meldt het aantal overtreders op Facebook.