Maak je eigen virtual reality-bril bij Beeld en Geluid

foto’s cinekid/corinne de korver Tijdens het Cinedkidweekeinde in Beeld en Geluid gaan kinderen vooral zelf aan de slag.

HILVERSUM - Maak je eigen virtual reality-brilletje, tover muziek uit alledaagse voorwerpen en creëer een hologram. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum is komend weekeinde omgetoverd tot een Cinekid broedplaats.

Door Susanne van Velzen - 20-9-2016, 18:04 (Update 20-9-2016, 18:04)

Het museum krijgt dit jaar voor het eerst een voorproefje van het landelijke Cinekid Festival dat volgende maand in de Westergasfabriek in Amsterdam en in dertig filmtheaters in het hele land wordt gehouden. Ook in Hilversum en Bussum.

Cinekid zet zich al dertig jaar in om de productie van kwalitatieve...