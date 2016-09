17-jarige Bergse wint prijs met haar ’troonrede’

NEDERHORST DEN BERG - De 17-jarige Stevie Bos uit Nederhorst den Berg heeft met haar alternatieve troonrede een landelijke schrijfwedstrijd van ProDemos gewonnen.

Door Valentijn Bartels - 20-9-2016, 17:10 (Update 20-9-2016, 17:10)

De derde editie van ’Pimp de Troonrede’ is gewonnen door de 4-havo leerling van het Roland Holst College dankzij haar bevlogen tekst over de bescherming van slachtoffers van seksueel geweld. Bovendien wist zij zowel de jury als het publiek te winnen door ook te pleiten voor meer aandacht in politieopleidingen voor dat onderwerp. De leerling van de Hilversumse school had te maken met forse concurrentie. Haar speech werd als de winnende gekozen uit 49 inzendingen uit het hele land. Stevie Bos heeft een ’VIP rondleiding’ door de Tweede Kamer gewonnen en zij mag haar verhaal toelichten tegenover politieke partijen.

De jury was vol lof over het betoog. Juryleider, en oud-voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas roemt haar ’inhoudelijke opbouw en voordracht’. Jurylid Walter Freeman van het Nederlands Debat Instituut waardeerde ’haar heldere antwoorden op vragen uit het publiek’. Vooral het slot van haar speech maakte indruk. Daarin vraagt de 17-jarige begrip voor angst bij slachtoffers.