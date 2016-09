Plek voor daklozen half november klaar

HILVERSUM - Zes tot acht daklozen kunnen per half november terecht in woonunits op een gemeentelijk terrein aan de rotonde Loosdrechtseweg in Hilversum.

Door Valentijn Bartels - 20-9-2016, 18:00 (Update 20-9-2016, 18:00)

Het project Keerpunt-Zuid maakt kleinschalig begeleid wonen mogelijk. De opvangkosten worden betaald door het Rijk, uit het budget voor maatschappelijke opvang. Volgende week maakt de gemeente Hilversum het terrein gereed om te kunnen bouwen.

In juli stemde het college van burgemeester en wethouders al in met het plan. De opvang is nu definitief, aangezien in de wettelijk verplichte termijn van...