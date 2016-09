Werkstraf voor Huizer vuurwerkmaker

HUIZEN - De 28-jarige Ian S. uit Huizen die experimenteerde met vuurwerk is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur, waarvan 60 voorwaardelijk. De rechtbank Midden-Nederland veroordeelt de man ook voor het bezit van 17 hennepplanten.

Door onze verslaggever - 20-9-2016, 16:30 (Update 20-9-2016, 16:30)

Juni vorig jaar ontdekte de politie bij toeval dat S. vier zelfgemaakte explosieven in zijn huis had, allerlei materiaal om vuurwerkbommen te maken en tevens 17 wietplanten opkweekte. Een vriendin schakelde de politie in toen hij niet opendeed. Zij maakte zich zorgen om haar vriend die al geruime tijd sinds de dood van zijn oma depressief was en meer drugs gebruikte.

’De teamleider explosieven en veiligheid van de politie stelde dat de man een amateur is die aan de hand van het internet experimenteerde met het samenstellen en maken van explosieven. De impact van een eventuele explosie zou niet zeer groot zijn’, aldus de rechtbank. Tijdens de zitting gaf de Huizer aan dat hij beseft dat het een verkeerde hobby was: ,,Het is een beetje uit de hand gelopen’’.

Inmiddels gaat het beter met hem. Hij heeft veel van zijn schulden afgelost, doet vrijwilligerswerk, heeft een relatie en gebruikt geen harddrugs meer. Gezien deze verbetering in het persoonlijke leven en de adviezen van de deskundigen, legt de rechtbank een lagere straf op dan was geëist(200 uur waarvan 100 voorwaardelijk). Als voorwaarde is bepaald dat zijn psychische behandeling voortduurt onder toezicht van de reclassering.