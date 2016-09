Huishoudboekje van Huizen sluit door ’schommelfonds’

HUIZEN - Het huishoudboekje van Huizen is sluitend. Dit jaar is evenwel wel ruim 1,3 miljoen euro uit de gemeentelijke spaarpot gehaald.

Door Eddie de Paepe - 20-9-2016, 16:01 (Update 20-9-2016, 16:01)

,,We hebben onze financiën op orde door de afgesproken bezuinigingen en de inzet van opgebouwde reserves”, meldt wethouder Janny Bakker van financiën bij de presentatie van de gemeentebegroting 2017. ,,Het is niet nodig om meer te bezuinigen dan de afgesproken bedragen.” Het college heeft 2,5 miljoen bezuinigd aan het begin van haar ’regeerperiode’.

Tegenvallers worden opgevangen met behulp van het ’schommelfonds’, de reservepot waar nu een kleine zeven miljoen in zit. Om op die manier ’rust en stabiliteit in de begroting’ te kunnen houden, moet er minimaal vijf miljoen in de spaarpot zitten. Neemt het spaargeld verder af dan moet dat opgevangen worden door extra inkomsten en/of bezuinigingen.

,,De gemeentelijke belastingen en heffingen worden alleen met de inflatie verhoogd,” aldus Bakker. De rioolheffing gaat omlaag naar 218,08 euro. De afvalstoffenheffing naar 180,60 euro voor een alleenstaande en 240,72 voor een meerpersoonshuishouden. Per saldo komen de gemeentelijke woonlasten in 2017 lager uit dan dit jaar. Zo betaalt een gezin met een eigen huis met een WOZ-waarde van 4,5 ton volgend jaar 730 euro aan ozb, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit jaar is dat 753 euro. Ook andere Huizers gaan er een bedrag tussen grofweg tien en twintig euro op vooruit.

,,Net als in 2015 en 2016 krijgen inwoners en bedrijven ook volgend jaar een korting van tien procent op de ozb”, aldus Bakker. ,,Daardoor hebben Huizers minder last van de landelijke bezuinigingen.” De ozb-tarieven gaan jaarlijks wel met de inflatie omhoog. Dit om een te groot gat aan het eind van de collegeperiode (vier jaar) te voorkomen.

In Huizen is de toeristenbelasting sinds 2012 gelijk gebleven. De inflatie van de afgelopen jaren wordt nu verwerkt in het verhoogde tarief voor 2017.

Huizen rekent voor de komende jaren op meer geld vanuit het gemeentefonds van de rijksoverheid. Op die manier kan jaarlijks een bedrag aan de reserves worden toegevoegd. Dat (geraamde) bedrag neemt toe van 550.000 euro in 2017 tot 775.000 in 2020.

Het college komt niet met voorstellen voor nieuw beleid naar de raad. Daarvoor in de plaats wordt jaarlijks bekeken of er geld is om initiatieven uit de samenleving te honoreren, bijvoorbeeld dankzij meevallers.