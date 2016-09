Hoorneboeg uitgekamd voor vermiste Hilversummer

foto politie Marc van der Kooij.

HILVERSUM - Zo’n dertig vrijwilligers met speurhonden hebben zondag onder leiding van de politie de Hoorneboegse Heide bij Hilversum uitgekamd op zoek naar vermiste Hilversummer Marc van der Kooij. Dat leverde niets op.

Door Henk Runhaar - 20-9-2016, 15:13 (Update 20-9-2016, 15:13)

De 46-jarige man wordt al bijna een maand vermist. De politie kreeg een tip dat Van der Kooij levend zou zijn gezien op de heide. De vrijwilligers van Simpar (Stichting Investigation Missing Persons Abroad for Relatives) uit Westervoort hadden hun hulp al aangeboden naar aanleiding van de politie-oproep op internet.

De politie maakt er in dit soort gevallen graag gebruik van. ,,We hebben nog steeds geen idee waar Marc is. We doen alles om hem te vinden’’, zegt een woordvoerster. Een mogelijkheid was dat de Hilversummer zich zou verschuilen in het natuurgebied. Van Van der Kooij werd zondag geen enkel geen spoor gevonden.

De Hilversummer werd al vaker als vermist opgegeven. In januari verdween hij korte tijd. In 2014 zou hij ook zoek zijn geraakt. Wat de reden is dat Van der Kooij telkens verdwijnt, wil de politie om privacyredenen niet zeggen. Feit is dat de situatie ook nu zorgelijk is.