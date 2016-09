Hilversums IT-bedrijf koopt monumentaal kantongerecht

HILVERSUM - Het markante gebouw aan de ’s-Gravelandseweg waar jarenlang het kantongerecht in huisde is verkocht. Het Hilversumse IT-bedrijf Xillio is de nieuwe eigenaar van het pand.

Door Susanne van Velzen - 20-9-2016, 15:04 (Update 20-9-2016, 15:38)

...