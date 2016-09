Huizen: met Blaricum werken aan plan HOV

HUIZEN - Huizen wil zo snel mogelijk met Blaricum om tafel om de HOV-meerijdvariant via de Meent bekijken. Harde voorwaarde is wel dat de vrije busbaan definitief wordt geschrapt.

Door Eddie de Paepe - 20-9-2016, 14:08 (Update 20-9-2016, 14:12)

Het Huizer college heeft hierover een brief gestuurd aan burgemeester en wethouders van Blaricum. ,,Wij willen misverstanden rond het HOV wegnemen”, aldus wethouder Gerrit Pas in een toelichting. De brief volgt op de vergadering van de stuurgroep HOV in het Gooi van 9 september en het overleg tussen de wethouders Gerrit Pas en Liesbeth Boersen vijf dagen later.

In het epistel aan de buurgemeente stellen b en w dat zij van oordeel blijven dat meerijden via het Merk de allerbeste oplossing is. Het college wil echter de afspraak in de stuurgroep respecteren. En dus samen met Blaricum ’de mogelijkheden bezien of een adequate en breed gedragen bestuurlijke oplossing voor meerijden via de Meent haalbaar is’. Daarbij vindt Huizen het van het grootste belang, dat de belangen van beide gemeenten worden gediend. En dat beide colleges tot een gezamenlijk voorstel richting gemeenteraden komen.

In de brief aan Blaricum worden wel diverse harde voorwaarden gesteld. ’Meerijden is meerijden via bestaande of reeds geplande wegen.’ Dus niet via wegen of weggedeelten die zijn opgenomen in het tracé Huizen-Blaricum van de vrije busbaan.

’Voor de kruising Huizermaatweg-Bovenmaatweg nabij de Regentesse zij wij maximaal bereid mee te werken aan het aanpassen van het kruispunt door een extra strook voor linksaf.’ De geplande aanleg van een vrije busdoorsteek bij de Regentesse (en tankstation) wordt ’volledig uitgesloten’.

Ander voorwaarde van Huizen is, dat het tracé Huizen-Blaricum definitief wordt bepaald en ’niet afhankelijk is van toekomstige ontwikkelingen’. En dat de vrije busbaan in dit gedeelte ’definitief wordt geschrapt uit het HOV-project’ en dus ook niet wordt opgenomen in het Provinciaal Inpassings Plan (PIP).

De boodschap is duidelijk: Huizen wil alleen meewerken aan de Meentvariant als er de vrije busbaan echt in de prullenbak verdwijnt. Pas: ,,Dat is van wezenlijk belang”.