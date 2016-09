Hertog: ’Geen reden om aan Huizen te sleutelen’

,,Haarlem maakt het ons lastig.”

HUIZEN - In afwachting van een ’richtinggevende uitspraak’ van de provincie blijft het college uitgaan van een zelfstandig Huizen. Gemeentelijke herindeling is bespreekbaar, ’politisering’ van de regio niet.

Door Eddie de Paepe - 20-9-2016, 13:23 (Update 20-9-2016, 13:23)

Huizer college legt herindelingsbal bij de provincie

Dit stelt burgemeester Fons Hertog naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek in opdracht van de provincie Noord-Holland. ,,Ze maken het ons lastig”, constateert hij. ,,Ik had liever gehad dat de provincie deed waarvoor ze is ingehuurd: richting geven. Nu zeggen ze tegen de regio: ’reageren jullie maar eerst’. Jammer.”

Zelfstandigheid

Hertog legt daarom de bal terug bij Haarlem en blijft vooralsnog uitgaan van het collegeakkoord. Zelfstandigheid dus. De score in het onderzoek rechtvaardigt dat. ,,Onze bestuurskracht is prima. Er is geen enkele reden om aan Huizen te gaan sleutelen.”

De conclusie dat de regio met name in het ’fysiek domein’ tekort schiet - met Weesp en Wijdemeren als ’zwakke broeders’ - hebben ze in Huizen uiteraard goed gelezen. ,,Wij sluiten onze ogen niet voor de regionale realiteit. Wij gaan absoluut niet met de rug naar de andere gemeenten toe staan.”

Brug te ver

Een van de opties die in het rapport van Deloitte aan de orde komen is ’politisering’ van de regionale samenwerking, met een regiobestuur dat cruciale (meerderheids)besluiten kan nemen. ,,Dat is voor ons echt een brug te ver”, stelt de burgemeester. ,,Dan voelen wij meer voor minder gemeenten.”

Huizen wil echter eerst de Haarlemse ’voorzet’ afwachten. ,,Het kan nog alle kanten opgaan. Wordt bijvoorbeeld gekozen voor maximaal drie gemeenten dan zijn wij bereid met de regio en de provincie in gesprek te gaan. In dat geval is ook twee gemeenten een optie: Gooi-Noord en Gooi-Zuid.”

Eemnes

Uitgangspunt van Huizen is nu nog een ’heel intensieve en duurzame samenwerking’ met de BEL-gemeenten. ,,Het lastige is wel dat Eemnes een heel aparte positie inneemt.”

Hertog denkt overigens dat Gooistad er niet komt. ,,Dat kost heel veel tijd en is ambtelijk buitengewoon ingewikkeld.”

Huizers kunnen op 13 oktober hun mening over herindeling geven als inspreker bij de raadscommissie ABM. Na de ’voorzet’ van de provincie komt er een uitgebreide inspraakronde voor de bevolking.