Hudson’s Bay ziet kansen in Hilversum

archieffoto Studio Kastermans Drukte in V&D Hilversum, eind april ging deze vestiging als allerlaatste definitief dicht.

HILVERSUM - Het Canadese winkelconcern Hudson’s Bay heeft serieuze plannen om een vestiging van het warenhuis te openen in Hilversum.

Door Susanne van Velzen - 19-9-2016, 18:13 (Update 19-9-2016, 18:23)

Het concern onderhandelt over de komst naar het voormalige V&D-pand in de Kerkstraat met eigenaar Unibail-Rodamco. Dat bevestigt een woordvoerster van het in winkelpanden gespecialiseerde vastgoedbedrijf. ,,Maar er is nog zeker geen handtekening gezet met Hudson’s Bay. We zijn ook nog met andere partijen in overleg.”

Wethouder Wimar Jaeger (economie) reageert opgetogen over de mogelijke komst van het concern naar Hilversum. ,,Dat zou fantastisch zijn. Ik weet dat er zeer serieus gesproken wordt tussen Rodamco en het warenhuis.”

Hudson’s Bay wil in twee jaar zo’n twintig winkels in Nederland openen. Er komen vestigingen in Haarlem, Leiden, Den Haag, Den Bosch, Amersfoort, Tilburg, Zwolle, Breda, Enschede en Amsterdam. Hudson’s Bay investeert veel in het opknappen van de oude V&D-panden.