Zoekplaatje: Eerste spade voor School met de Bijbel in Kortenhoef

Foto’s: Streekarchief Gooi en Vechtstreek Bekijk Fotoserie

HILVERSUM - De eerste spade die op het vorige zoekplaatje (nr. 372) de grond in gaat, was voor de bouw, in 1953/54, van de School met de Bijbel in Kortenhoef.

Door Eddie de Paepe - 19-9-2016, 17:20 (Update 19-9-2016, 18:29)

Zoekplaatje van Stevens, nr. 373

De school verrees op de hoek van de Emmaweg en de Kerklaan, melden Johan Pot en Nico Loohuizen. „De man met de schop is Sip van Dijk, hoofd van de school”, weet Pot te melden. „Met hoed en zwarte jas is burgemeester Wildeboer.”

Loohuizen bevestigt dat de ’spitter’ meester Sip van Dijk is. „De man met de pet is volgens mij de heer Veldhuizen. Ook zie ik bekende gezichten van moeders onder wie mevrouw Bos, de heer Roozendaal en mevrouw Van Dooren. In de panden op de achtergrond zat onder meer een groenteboer, de familie Jansen, daarnaast Bertus Hey fietsenmaker, Ben Roozendaal en kapper Gusingklo. Op de achtergrond de sigarenwinkel van Vliet, en daarnaast de panden van café De Paardentram.”

Gedenkboekje

Een late maar zeer welkome reactie kwam van Eric Haverkamp, die de datum van de foto weet te melden: 12 november 1953. „De bron hiervoor is het gedenkboekje ’Een eeuw christelijk onderwijs in ’s-Graveland 1886 – 1986. Schrijvers zijn de heren M.A. van den Broek, J. Haverkamp (mijn vader) en A.D. Wumkes. Hierin staat vermeld dat op voornoemde datum werd begonnen met de voorbereidende werkzaamheden in de hoek van de Emmaweg en Kerklaan.”

De architect was de heer P.J. de Kam uit ’s-Graveland en de aannemer de firma Bakker & Zn. te Hilversum. „De eerste steen werd gelegd op 18 januari 1954”, schrijft Haverkamp. „De school is begin jaren ’80 gesloopt en opgegaan in De Goede Herderschool. Als pasgeboren baby uit 1956 zijn ben ik met vader en het gezin naar ’s-Graveland verhuisd. Dit omdat hij er per 1 november dat jaar als onderwijzer was aangesteld. Zelf was ik er dus niet bij.”

Burgemeester

Een paar mensen zijn wel herkenbaar en te traceren voor Haverkamp. „Te weten burgemeester D. Wildeboer van Kortenhoef, tweede van links met de hoed op. De heer Ben Roozendaal torent met zijn hoofd boven het publiek uit, links achteraan, schuin achter de man met de pet. Hij had een manufacturenwinkel in het rijtje huizen links op de achtergrond. Ook zie ik een jongen van een van de bekende Kortenhoefse Pos-families, te weten tweede van rechts naast de man met de pet. Verder zie ik ook de meester van de vierde klas de heer F. Dronkers op de foto staan. Hij staat twee rijen voor de heer Ben Roozendaal, de man met de bril op. Hij is begin jaren ’60 verhuisd naar Westkapelle in de provincie Zeeland. Kortom, het is een leuke foto met een jaren ’50 tijdsbeeld.”

Speedway

Jan Wilhelmus komt nog even terug op de foto van de speedwaywedstrijd op het gemeentelijk sportpark in Hilversum (zoekplaatje nr. 371). „Bij de reacties op de foto meldt Frieda Visser-Reuvekamp aan dat ex-Hilversummer Rudy Muts, Nederlands speedwaykampioen in 1979, in Alkmaar woont, terwijl ik beweerde dat hij nog steeds in Australië zou wonen. Ik heb het voor de volledigheid even nagezocht. Rudy Muts woont nu, na enige omzwervingen, in Trondheim in Noorwegen en is daar onder andere een verdienstelijk natuurfotograaf.”

Bakfietsenrace

Dan het nieuwe zoekplaatje (te vinden onder de knop ’Bekijk fotoserie’). Deelnemers aan een bakfietsenrace ronden een bocht. De opschriften van twee voertuigen bieden aanknopingspunten voor de oplossing. Op ene staat ’zaden’ en ’Fa. J. Timmer & Zn.’. Op de ander: ’Brölman Baarn’ en ’vruchten conserven’.

Verder lijkt er op het straatnaambordje op het hoekpand ’Oranjestraat’ te staan. Aan de gevel/raam van de winkel hangen diverse plaatjes met daarop onder meer ’agentschap - vrachtautodienst’, ’Van Gend & Loos’, ’factorij Spoorwegen’ en ’N.V.A.T.O.’.

Hoogstwaarschijnlijk is de foto dus in Baarn gemaakt, maar wanneer? Bij welke gelegenheid? En wie kent de deelnemende bedrijven of herkent mensen op de foto?

Helpen bij dit zoekplaatje kan via fotostevens@gooieneemlander.nl of De Gooi- en Eemlander, Postbus 15, 1200 AA Hilversum.