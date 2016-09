Nieuwe huurder boven NS-station Hilversum

HILVERSUM - Voor de kantoorruimte boven NS-station Hilversum is een nieuwe huurder gevonden.

Door Susanne van Velzen - 19-9-2016, 16:00 (Update 19-9-2016, 16:29)

Daarmee komt na ruim vier jaar een einde aan de leegstand van het gebouw. Tot halverwege 2012 was het pand het onderkomen van de Belastingdienst. Het kwam leeg te staan na een grootscheepse reorganisatie van de rijksdienst, waarbij de helft van alle kantoren in Nederland opgedoekt werd.

,,Fantastisch dat het nu eindelijk verhuurd is. In één klap is de complete leegstand van het gebouw verleden tijd”, zegt wethouder Wimar Jaeger (economische zaken) opgetogen.

Wie er in het pand trekt, kan hij nog niet zeggen. ,,Dat zal waarschijnlijk volgende week bekend gemaakt worden.” Ook de vraag of het een partij van buiten Hilversum is en de komst dus extra werkgelegenheid betekent, wil hij nog niet beantwoorden.

Op het Stationsplein staat nu nog het Gak-gebouw leeg. Eigenaar Vemid gaat het pand zo goed als zeker slopen om plaats te maken voor nieuwbouw met negentig tot 110 appartementen.