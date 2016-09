Leerlingen Huizermaat op Kunstexcursie

In het Kröller-Müller Museum.

HUIZEN - Al ruim 40 jaar gaan examenleerlingen van Huizermaat jaarlijks naar het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

Door Eddie de Paepe - 19-9-2016, 15:51 (Update 19-9-2016, 16:09)

De uitgebreide collectie, de Van Gogh galerij en de beeldentuin sluiten volgens de Huizer scholengemeenschap perfect aan bij de voorbereidingen op het examen Kunst van de mavo-, havo- en vwo-afdeling. Leerlingen uit 4-mavo, met eindexamenthema ‘Dromen’, moeten als onderdeel van het schoolexamen vragen beantwoorden over verschillende vormgevingsprincipes en moeten deze kunnen toepassen door middel van schetsen en foto’s.



Leerlingen uit 5-havo en 6-vwo doen inspiratie op voor hun eigen beeldenwerk waarbij 5-havo dit jaar informatie verzamelt uit een kunststroming naar keuze en deze verwerkt in een vlog.



Docent Mariska van Son: ,,De vlog is een vernieuwende vorm die aansluit op de belevingswereld van de leerling waarbij de theoretische kennis een belangrijke rol speelt en in de vlog wordt toegepast. Het door het Kröller-Müller geïnspireerde werk van de havo- en vwo-leerlingen wordt voor de kerstvakantie afgerond en geëxposeerd in de kunstvleugel van Huizermaat.