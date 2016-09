Tienduizenden bezoeken Huizer evenementen

HUIZEN - Tienduizenden mensen hebben afgelopen twee weekenden de diverse evenementen in Huizen bezocht. Een groot succes dus voor de Huizernacht, de Huizerdag, het Havenfestival en het Oldtimersfestival.

Door Marjolein Vos - 19-9-2016, 15:49 (Update 19-9-2016, 15:49)

De aftrap van de succesvolle evenementenreeks was op vrijdagavond 9 september: de Huizernacht. Boudewijn van Meggelen (voorzitter Stichting Huizerdag). ,,We schatten dat er zo’n 26 tot 27 duizend mensen naar de Huizernacht en de Huizerdag zijn gekomen. En daarmee was de dertigste editie de drukst bezochte ooit.’’

