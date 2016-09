Fotowedstrijd gemeentegids Huizen

HUIZEN - Wie meedoet aan de fotowedstrijd van de gemeente Huizen maakt kans op publicatie in de gemeentegids 2017 en een waardebon.

Door Eddie de Paepe - 19-9-2016, 15:35 (Update 19-9-2016, 15:35)

Ook in 2017 komt er een gemeentegids uit. Die staat vol met informatie over en mooie foto’s van Huizen. Huizers kunnen daar een bijdrage aan leveren.

De gemeente organiseert een fotowedstrijd en roept iedereen op om een mooie digitale foto van Huizen te maken. De afbeelding moet herkenbaar Huizen zijn, of de maker omschrijft waar de foto is gemaakt.

De foto’s (maximaal tien per inzender) moeten moet via de mail in origineel formaat (jpg of jpeg; minimaal 1 mb of 300 dpi) naar communicatie@huizen.nl" title="" target="_blank">communicatie@huizen.nl. Insturen kan tot 7 oktober.

De mooiste foto’s krijgen een plekje in de nieuwe gemeentegids, die in januari verschijnt. De allerbeste foto’s krijgen een plekje op de voorpagina. Bij alle foto’s wordt de naam van de fotograaf vermeld.

De drie winnende inzendingen worden door de gemeente beloond met een waardebon.

De eerste prijs is een waardebon van 75 euro, de tweede plaats een van vijftig euro en de derde plaats een van 25 euro.