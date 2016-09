Aftrap Sociaal Wijkteam Eemnes in De Bongerd

EEMNES - Wethouder Jan den Dunnen geeft morgenochtend het startsein voor het Sociaal Wijkteam Eemnes. Dit wordt samen met inwoners gevierd met koffie en gebak in wijkcentrum De Bongerd.

Iedereen in Eemnes die er alleen niet meer uitkomt kan een beroep doen op het Sociaal Wijkteam. Het team beoordeelt de situatie, verheldert de vraag en bekijkt welke oplossingen mogelijk zijn. Bij de oplossing wordt gekeken naar het sociaal netwerk van de persoon, de voorzieningen in de wijk en eventuele inzet van vrijwilligers. Als het nodig is, kan de wijkverpleegkundige een indicatie voor zorg afgeven en/of kan de sociaal werker iemand doorverwijzen naar de gemeente.

Wethouder Den Dunnen: ,,We zijn anderhalf jaar op streek met de decentralisaties sociaal domein.

We hebben nu een jeugd- en gezinteam, een sociaal wijkteam en buurtteams. De sociale cirkel die we als gemeente zelf moeten organiseren, is zo’n beetje rond.’’

,,Het HBEL-sociaal domein kan financieel redelijk uit met de budgetten. Net als landelijk dreigt er wel een probleem met de jeugdzorg. Die kosten zijn van dien aard dat daar de budgetten niet toereikend zijn. Onder anderen jongeren in tehuizen. De geboden zwaardere hulp neemt in de loop van de tijd wel af. En hoe het precies loopt financieel in de jeugdzorg, daar hebben we het minste inzicht. De hulpverleners lopen erg achter met declaraties. Dat maakt het voor ons moeilijk vast te stellen hoe we er eigenlijk voor staan.’’

Werk vinden voor mensen die niet onder de oude sociale werkplaats-regeling vallen, is nog een punt van zorg. ,,Stageplaatsen voor mensen met afstand tot arbeidsmarkt, daar zie je bij ondernemers nog redelijk wat koudwatervrees en onbekendheid.’’ De gemeente wil via meer voorlichting en goede begeleiding daar verandering in brengen. Ook wordt gekeken naar nieuwe werkplekken binnen de gemeente. ,,We zijn nu aan het nadenken over verruiming van de openstelling van de gemeentewerf. Daar moet iemand aanwijzingen geven in welke container het hout en het ijzer moet. Daar kun je best iemand met een klein beetje afstand tot de arbeidsmarkt inzetten.’’

,,Met de basisbanen hopen we een fiks aantal mensen een baan te kunnen bieden. Ze krijgen een uitkering van hun werkgever, maar zijn niet meer verplicht te solliciteren. Dat geeft mensen eigenwaarde. Dat heb ik ook gezien bij de mensen die hier voor de BEL Combinatie de kantine beheren.’’