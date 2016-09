Huizer Insigne voor actieve Blaricummer

HUIZEN - Veertig jaar actief bij Flevo Scouting Huizen. Dat vierde de Blaricummer Hans de Zwart afgelopen zaterdag. Als dank voor zijn jarenlange inzet kreeg hij van het gemeentebestuur van Huizen het Huizer Insigne uitgereikt.

Door Marjolein Vos - 19-9-2016, 14:42 (Update 19-9-2016, 14:42)

En De Zwart doet meer. Zo traint en coacht hij de jongens C1 van Volleybalvereniging Prima Donna Huizen en is hij voorzitter van de medezeggenschapsraad, projectbegeleider verkeersveiligheid en fotograaf voor de Bernardusschool in Blaricum. Als voorzitter van de ouderraad zet hij zich in voor College De Brink in Laren. Ook was hij jarenlang vrijwilliger bij de EHBO in Bussum.

De Huizer wethouder Gerrit Pas reikte hem het Huizer Insigne uit: ,,Actieve burgers maken de samenleving.’’